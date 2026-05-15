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文傑訪問│廖康銘爭霸靠高手

名家專欄
更新時間：00:45 2026-05-15 HKT
發佈時間：00:45 2026-05-15 HKT

廖康銘希望每次賽事能夠安排十駒列陣，但礙於廄內養馬數量有限，而且本身不喜歡強行催谷質新馬，以免影響牠們長線發展，所以本周日賽事，廖康銘馬房只派遣四駒出賽。其中「快樂神駒」和「部族高手」均有備而臨，希望屆時能夠取得佳績。

廖康銘表示「快樂神駒」(圖) 近期狀態進展良好，有利取得在港首勝。
廖康銘表示「快樂神駒」(圖) 近期狀態進展良好，有利取得在港首勝。

「快樂神駒」早前先後在兩場地短途賽上名，上場則在泥地千二米跑第四，周日牠轉戰直路賽，練者分析說：「雖然『快樂神駒』上仗只跑第四令人失望，但我沒有懷疑其質素，只要牠繼續進步，在合適途程便有機會取勝。由於牠兩次試直路閘均走勢良好，所以今次安排報跑直路賽，近期狀態進展良好，有利取得在港首勝。」

「部族高手」早前試泥閘走勢不差，現時狀態仍勇。
「部族高手」早前試泥閘走勢不差，現時狀態仍勇。

「部族高手」前仗轉倉初出即奏凱而回，上場回升四班上陣只跑第四，周日再跑同班同程，廖康銘說：「『部族高手』能力在四班具競爭力，而且以千四米最合法，上仗敗因是排大外檔影響發揮，不足以反映其實力。早前試泥閘走勢不差，現時狀態仍勇，今次再戰勝途兼續由周俊樂主轡，希望臨場有較佳際遇，只要跑出水準，不難再贏一場。」       

廖康銘還表示，「鋁神」上場轉倉復出，早段留守在後，直路上追回不少馬位，演出尚算不俗，賽後該駒加配眼罩試閘走勢良好，今次再跑同程千二米，亦將加戴該配件上陣，冀望演出進步，並且在奧爾民胯下跑得接近，能夠擊敗對手贏馬更最好不過。

特約記者：文傑

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