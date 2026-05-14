甜甜小記│文壽強啟「奇妙旅程」

上周四小記應「雙星報喜」馬主文壽強邀請，前往大埔泰亨天后宮拜神，賀天后娘娘寶誕，眾人祈求平安健康。當日文壽強和太太，以及一眾馬主好友包括李茂銘博士、樓莊巍及李烈龍等均在場。而文壽強的生力軍「奇妙旅程」交由廖康銘訓練，也是兩人首次合作，他希望雙方可以擦出火花。

文壽強在港曾養過「卓爾名駒」、「瑰麗傳奇」、「有緣人」及「好戰小子」等駒，現時則養有呂廄「雙星報喜」及廖廄「奇妙旅程」。不少馬主都寄望愛駒成材；對於馬主來說，養馬猶如一趟奇妙旅程。當天完成一切拜天后娘娘儀式後，小記訪問文壽強，他把愛駒起名為「奇妙旅程」，正是希望馬匹開開心心來港作賽，健健康康退役回去，並有優異成績，這趟旅程為彼此帶來奇妙的感覺，祈求天從人願。

今季廖康銘成績大躍進，季內憑「白鷺金剛」勝出其首項打吡殊榮，亦憑「祝願」贏一級賽冠軍一哩賽；文壽強與告東尼、呂健威、方嘉柏及蔡約翰均合作過，以上四位皆為冠軍級練馬師，今次文壽強把新馬交予廖康銘訓練，可見他甚欣賞這位練馬師的功力。文壽強說：「廖康銘的練馬功力有目共睹，我覺得他是一位謙謙君子，做事很有交帶，常向馬主匯報馬匹狀態，對旗下馬瞭如指掌。現時『奇妙旅程』在從化操練，廖康銘向我表示，牠在拍跳時走勢尚可，可惜不太懂得出閘，當閘門一打開時，可能由於太年稚，仍不知道要做甚麼事情。不過，廖康銘叫我放心，他說不少質新馬都會出現類似情況，問題並不大；練者將會對馬兒作出針對性訓練，希望經悉心訓練後，其出閘情況有所改善。」

小記認識文壽強多年，他早於七十年代已開始留意賽事，對香港賽馬充滿熱情。文壽強向小記表示，最早接觸賽馬是「永勝」做馬王的年代，當時他夢想如果將來有機會做馬主便好了；而摩加利與告東尼兩大高手在綠茵場上較勁，亦令他倍感着迷。經過事業上一輪奮鬥後，早年文壽強終於躋身馬主行列，同時開啟了他在港養馬的奇妙旅程。

陳嘉甜