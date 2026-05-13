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波仔至醒靈活玩│「戰寶」體力佔優

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-13 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-13 HKT

截至上個賽日，游達榮今季出馬總數已比上季多出十五匹，暫時頭馬數字則比上季少十場；單睇數字已知勝出率比上季下跌，皆因上季擔起了馬房頭馬數字的「光年魅力」、「駿步騰飛」、「顏色之皇」及「一定超」，今季不是評分飽和就是操練上有所停缺。

然而從馬養馬量來看，現時游廄內不少L布自購馬及自購新馬仍未上陣，有點似在換血階段；現時游達榮累積廿六W，位處中游壓力不大，不排除稍後或下季初即可搶攻，成績來個大爆發。

第四場上陣的游廄「戰寶」雖然仍是三零部隊，但陣上並非毫無走勢，先是上季723場次於三班慢步速劣勢下有追；今季總場次195初跑谷草，直路上不斷換腳也見追勢，其後再跑谷草一哩，彎位稍蝕腳程下再度跑近獲殿軍，亦再無換腳鏡頭，估計已適應谷草。

再看「戰寶」上仗休後復出，彎位抄外疊蝕偏差下，末段收窄與主馬群距離，反映狀態不俗；查當晚此跑法落敗的已有「領創動力」、「巴閉佬」及「午夜快車」等賽駒可再交出表現。屬北半球馬的「戰寶」，近期操練及出賽頻率轉趨正常，佔體力優勢下半冷可敲。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 QP 5 膽拖 2 3 7 9
第四場 WP 8
第九場 Q/QP 10 膽拖 1 4 8 9
混合過關三串七 共134注
 

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