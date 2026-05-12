甜甜小記│「浪漫鬥士」助沈集成爭冠

沈集成今季暫時累積51場頭馬，只差榜首的廖康銘一場頭馬，沈廄質新馬兵源充裕，只要牠們進度理想，有助沈集成問鼎今季冠軍寶座。出爭明晚第三場的「浪漫鬥士」上場配希威森搏失跑第二名，今場換上潘頓，「浪漫」系馬主劉栢輝近期養馬運極旺，「浪漫勇士」上月第四度捧走女皇盃；另外，他和紅顏知己唐獻芳的「浪漫戰神」贏出皇太后盃，或可帶旺「浪漫鬥士」。

剛周一小記採訪應屆冠軍一哩賽盟主「祝願」的慶功宴，兩位馬主車曉紅和唐獻芳在銅鑼灣日本料理包場，設宴邀請功臣廖康銘及馬房團隊及布文。車曉紅和唐獻芳非常有心思，該日本料理四處都放印有「祝願」的油畫，美酒及相片，配以鮮紅色的玫瑰花佈置，浪漫美麗。車曉紅和唐獻芳逐一向廖康銘及其太太，布文，霍宏聲、巴度和一班馬房幕後功臣送上油畫和美酒。

車曉紅和唐獻芳表示，她們和另一馬主許禮詩對於「祝願」勝出G1冠軍一哩賽感到非常開心，並多謝廖康銘用心訓練該駒，及布文一流的發揮，以及一班馬房員工細心照料馬匹，現時「祝願」正享受暑假，下季將以12月香港一哩錦標為目標。

陳嘉甜