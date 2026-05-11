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甜甜小記│蘇志康胸懷大志

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-11 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-11 HKT

近年不少年輕人士加入馬主行列，其中「波」系馬主蘇志康（Alexander）是其中一位。小記認識蘇志康的日子不長，但總覺得這位後生仔抱負遠大，胸懷大志，決心為馬匹福祉、賽馬及純種馬發展出一分力，年紀輕輕，志向遠大。小記曾經在《星島日報》名人雜誌版邀請蘇志康接受人物專訪，發覺他除了對賽馬運動充滿熱枕外，他對馬匹血統和型格等各方面都有非常專業及深入的研究。

蘇志康以AI人工智能分析馬匹，他深信科技對賽馬界的應用可帶來正面的幫助。他一直發展用AI為馬匹福祉，希望更了解馬匹體格，從而減少牠們受傷的機會。賽馬運動需要薪火相傳，教育和培養下一代的興趣很重要，蘇志康認為競賽背後還有一整套系列，包括馬匹配種、培育馬匹成長、照顧馬匹、訓練馬匹等。蘇志康希望教育下一代對賽馬系統的宏觀多個範疇有所認識，培養學生更愛護馬匹，對馬匹及賽馬運動產生興趣。上周蘇志康獲得一間中學的邀請，與一班中學生分享他對馬匹和科技的熱愛。蘇志康對小記表示，他非常榮幸能把自己對馬匹和科技的熱情分享給下一代，是一個很好的體驗。

另一方面，蘇志康的「正義波」及團體馬「將義」將於在周三晚谷草賽事上陣，一同報爭第三場三班一哩，屆時不分正副出擊。

陳嘉甜

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