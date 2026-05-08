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卡爾心水│「手機錶勁」打疊再贏

名家專欄
更新時間：22:58 2026-05-08 HKT
發佈時間：22:58 2026-05-08 HKT

唔知點解，身邊嘅好友猜測卡爾，總好似麥兜去叫魚蛋粉咁，猜極都猜錯。話說卡爾當年選科，有深思熟慮自己嘅能力，再睇下感興趣嘅學科。當年我並無選擇心儀嘅科目，依家有時興之所致，去同人開下話題，叫朋友估下當年我嘅志願，結果無一個估啱。有人估我想讀哲學、歷史，千估萬估都無人估到我想入傳理系。當大家以為我有甚麼崇高理想，其實只不過係一個膚淺嘅原因，就係當年流行寫Xanga，但自己個部落格無咩人睇，於是想藉住寫報紙雜誌，植入式咁迫讀者睇自己嘅文章。後來出嚟工作，入埋馬會，遇到知音人提供機會，依家有個格仔爬下文，實在慶幸。

你肯睇我廢噏，為咗報答大家，今次滿有信心提供第八場「手機錶勁」，佢上場贏馬時間佳，蹄下敗將再出仍入位，水準有一定保證；今場對手唔多，有望打疊。「㩒住贏」試閘腳法純熟，估計已適應水土，初出要留神。「超寫意」部署有心思，減十磅兼排三檔，呢個世界好多時謀事在人，成事在天。

第八場    3    手機錶勁    7    㩒住贏    4    超寫意
第十一場    11喜慶寶        10    天星    6    燈胆將軍
 

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