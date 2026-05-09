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亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-09 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-09 HKT

近期人人討論今屆冠軍練馬師誰屬，皆因幾個前列馬房都連日攻勢，令局勢持續緊湊。細看成績榜，目前頭六位是廖、方、沈、希、呂、蔡，今日都各有惡馬列陣，交出頭馬不足為奇，問題只是誰人贏得較多而已。

其中，預期呂健威的練馬師王勢成熱門，因為「喜慶寶」三戰三勝太養眼，而且此駒每逢贏馬，當日威哥都順利封王，顯然是馬房最佳變倍器！唯一只嫌威哥練馬師王勢成大熱，博冷門我想試試蔡約翰。

今期蔡約翰得五駒列陣，兵力遠不及威哥或其他上游倉，但計落各有機會爭三甲，練馬師王形勢下風，但未算無得爭，關鍵是賠率保證有肉食，小注一試實在無妨。

重點爭分馬方面，「鴻圖新星」上仗休息近半年復出，居中蝕跑法都追入Q，開氣後有助提升戰鬥力，今仗是補中良機。「辣得準」上仗段速水準極高，本身負一三五磅，蝕盡三疊望空也得亞軍，已顯露三班級數，今次升班驟減十八磅，照計應可補中。

目標：蔡約翰

賠率：22

全日惡馬 第四場：鴻圖新星

練馬師王最佳投注時機：第四場前

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