波仔至醒靈活玩│「巴閉佬」五班發難

經過周三泥夜賽後，練馬師爭冠行情無大變化，筆者身邊已有馬友進行牙骱戰，如揀中誰是冠軍就有一頓晚餐落袋；現在落後榜首七場頭馬的呂健威，仍然是爭冠的一分子，是日出馬十匹除同程新勝的「手機錶勁」、「活力拍檔」外，更查過每當有馬房新星「喜慶寶」登場的賽日，呂健威都是當日的練馬師王。

上述的三駒當然各有優點，但筆者卻兵行險着，冷敲一下第三場的「巴閉佬」，牠在167場次於四班田草千四米上名，縱然該仗屬群駒齊到終點，但鄰近的「龍城強將」及「準輝煌」都是同程實力指標。

再看之後的267場次，「巴閉佬」在初跑谷草的情況下，而該場頭二馬屬季初頗勇銳的賽駒，牠在直路走相對較差的路段，仍然可以衝贏最近於田草千四再入位的「醒目先駒」，足見就算居四班也有一定周旋能力。

近仗一再跑泥地落敗，但回看前仗「巴閉佬」走三疊彎入直路，頗蝕腳程及場地偏差下仍有追勢，反映近期作戰狀態不俗；連場泥地賽落敗，換來評分比同程入位時減去十四分，現居五班負中磅且排一檔起步，已有條件出冷。

波仔靈活玩過關提供：

第三場 Q/QP 8 膽拖 1 2 6 10

第五場 Q/QP 2 3 9 複式

第十場 WP 5

混合過關三串七 共188注

