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甜甜小記│哥迷楊毅勤力養馬

名家專欄
更新時間：01:00 2026-05-07 HKT
發佈時間：01:00 2026-05-07 HKT

上月一日是有「哥哥」之稱的巨星張國榮逝世廿三周年，他的一班粉絲兼馬主所養的「風繼續吹」，恰巧在當晚勝出四班泥地一哩，令小記留下深刻印象。

「友瑩」系馬主楊毅和太太胡珮君都是哥哥忠實Fans，後者眾多金曲之中，楊毅最愛《風繼續吹》。楊毅回憶道：「我最愛哥哥的《風繼續吹》，他演繹這首名曲時真的非常有型，很有感覺；而我們旗下的『風繼續吹』，其英文名便叫Lesile（哥哥的英文名）。」

巨星張國榮無論在舞台表演，或大螢幕演繹，總散發着非凡魅力。除楊毅和胡佩君欣賞哥哥外，圈中的「哥迷」尚有「劍」系馬主許坤華與太太葉思貝；「千杯」馬主黃展亮，以及凌志昌等，他們合組會心微笑團體及那些年團體，旗下馬都以哥哥的金曲命名，包括「無心睡眠」、「有誰共鳴」、「為您鍾情」、「暴風一族」及「不羈的風」等多駒，實行以養馬向哥哥致敬。

楊毅細心解釋：「『暴風一族』的英文名叫Gor Gor（和『哥哥』同發音）；而『不羈的風』的英文名則叫Monica（張國榮另一名曲）。」每個名字都是為了紀念哥哥而起，足見這班馬主Fans很有心思之餘，也相當長情。

楊毅和太太胡珮君熱愛賽馬，除養有「友瑩亮」、「友瑩光」外，也養有多匹團體馬，包括「友瑩仁」、「風繼續吹」、「愛馬善」、「愛馬心」及「暴風一族」等。楊毅幽默地說：「我不是在港養馬最多的馬主，但我相信是最勤力的馬主之一。只要我身在香港，都堅持逢周五入倉探馬，享受人馬互動時光。馬匹很有靈性，我養的每一駒都認得我；牠們性格很小朋友，喜歡咬我胸前口袋，不少有袋的衫都被牠們咬爛，現時我入倉只穿Polo shirt呢！」

提起「友瑩」系馬，必提一代短途良駒「友瑩格」，此馬先後在香港、日本和新加坡三地勝出國際一級賽，為香港史上首匹一季內於三地勝出G1的賽駒，亦是楊毅在港首匹以個人名義養的馬。「友瑩格」曾四勝G1，當中包括日本高松宮紀念；牠能夠克服種種難關勝出這場G1，成功為港爭光，相信令不少馬迷至今仍印象深刻。

陳嘉甜

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