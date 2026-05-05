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卡爾心水│「精英雄心」潘頓尾口孖寶

名家專欄
更新時間：18:50 2026-05-05 HKT
發佈時間：18:50 2026-05-05 HKT

自從雷神嚟咗之後，潘頓似乎無啖好食。以為雷神去外地打個冷，潘頓可以執下雞，點知禮拜日艾兆禮大發神威。呢期又到雷神返嚟，但世事真係有咁蹺，今日潘頓先至手執惡馬，而尾口孖寶似乎實食無黐牙。

第八場「精英雄心」上場閘前搖頭擺尾，少見呢隻馬咁輕鬆愉快，直路飛出去外邊衝，卡爾當日喺出彎位置附近觀賞賽事，眼見「精英雄心」一攞正平衡，條尾揈咗兩下就奮力衝刺。幕後有意部署呢匹馬遠征，最後留番喺香港，咁做咗功課，又唔交畀老師，九成九都係陰陰濕濕借畀同學抄㗎啦！呢舖負頂磅排外檔，跑出就分多兩蚊，一於作為全晚投注重心。

配腳要「滿心星」，雷神鍾意轉彎踩油，泥地就係要呢個Momentum，我信「滿心星」喺雷神胯下會騎高一線；「 將睿」上場同「精英雄心」同組，跑馬係公平嘅，上場你去完，今場到我去，過埋呢一場，分分鐘大家要上到二班先再交手喇！

第八場：1精英雄心、7滿心星、6將睿
第九場：7熾烈神駒、2樂勝天下、4錶之極光

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