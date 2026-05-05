Ian心水│「光年程祥」四班泥料

布文自於2022至23年度馬季在港作長期發展後，每季成績均甚穩定，首季取得六十二勝、翌仗勝出六十九場，上季更有七十二勝，今季整體成績略為回落，但暫時仍有五十三場頭馬，位列騎師榜第二位。事實上，不少易位難贏的賽駒在其韁繩協助下，均有進步表現，這亦是這位重磅騎師深受一眾練馬師與馬主歡迎的原因。今次布文將策七駒，當中以「光年程祥」與「錶之極光」機會最高。

第五場「光年程祥」上季在新馬賽一出即勝，今季首兩戰插三班後表現一般，然而降至四班後，逐步站穩陣腳，二月時跑千四米僅負於三班頭馬「活力拍檔」，賽事水準甚高；近兩仗改跑泥地，表現亦可；今仗有不少快馬，賽事步速不會太慢，對牠更為有利，可作馬膽。對手方面，「飛輪霸」跑法主動，加上曾在三班走近，現居四班有優勢，今仗續用袁幸堯減十磅，若能把握起步，或能一放到底。此外，「杭至尊」前仗爆大冷入位，今仗改爭泥地，以其噸位與加速力，可望構成威脅。

第九場「錶之極光」自轉投文廄後得一次未獲獎金，表現穩定；現評分雖屆新高，但牠泥地性能超卓，仍要留意。對手方面，「友愛心得」上仗因出閘問題被判為無出賽馬，其後試閘走勢勁，可惜負磅較重，一位已足。此外，「乘數表」來港前曾在英國金頓贏膠沙地三級賽，雖然今季首戰在泥地大敗，但可歸咎於當時狀態未足，今仗再戰泥地，或有進步演出。

第五場：2光年程祥、1飛輪霸、7杭至尊

第九場：5乘數表、1友愛心得、4錶之極光