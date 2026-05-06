亨利拆局│練馬師王吼沈集成

今晚舉行季內第四次全泥賽事，參考先前三次數據，10月30日廖康銘以30分封王；1月21日輪到沈集成奪34分登上寶座；上次4月1日則形勢緊湊，東、游、葉同得24分，由於三人平頭封王，參考價值不大。

重點留意頭兩次全泥宴，其實沈集成在10月30日都有連場出擊，可惜最終只得冠亞季殿各一，未能抗衡廖康銘，但可見成哥喜歡部署在夜泥食大茶飯。今次沈廄出馬六匹，陣容唔算最鼎盛，但夜泥封王門檻應不會高，冷門有得諗。

重點爭分馬方面，「熾烈神駒」早前因氣管多痰退出比賽，但復課操練完整，而且連課快跳三段，顯然健康正常，上仗敗在直路未盡望空，今次配潘頓會有更佳發揮。「年年友福」今季轉投沈廄進步良多，前仗評57分歷史高位，跑田草千六都衝近，今次回師贏馬路程，照計機會樂觀。「良言一句」得三歲，未必心急求勝，但同父系馬「有派頭」也由成哥訓練，當年三歲也曾贏泥地千二，冷門不妨拖一票。

目標：沈集成

賠率：18

全日惡馬 第九場：熾烈神駒

練馬師王最佳投注時機：第四場前