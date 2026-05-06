廖事如神│「光輝歲月」游能做到

「浪漫戰神」勇奪三級賽皇太后紀念盃冠軍，亦是牠在港的首捷。無疑變化場地或有助其發揮，但蝕分甚多之下贏馬仍不簡單。香港一向以較短路程為主流，但觀乎全球馬壇均對長途賽重視不如以往，此現象非香港獨有。

第一場五班泥地一哩，「光輝歲月」為五歲北半球馬，在港首季明顯未適應環境，及至今季進度理想，落五班初跑此程即入Q。該仗頭馬「領創動力」其後添兩捷，賽績水準可信。566場次，「光輝歲月」擊敗了路程好手「大利好運」，雙雙拋離馬群，可相信「光輝歲月」於五班極具分量。上仗受制外檔全程留後，仍造出全場最快末段23秒2追近，僅負於頭馬不足一乘獲殿，今次檔位內移可複製贏馬跑法，勝望較高。「君智盛」勝出率偏低，但於四班尾已接連上名跑近，是次初落五班轉戰泥地，對手截然有別，具本錢爭位置。「大利好運」為路程好手，排二檔形勢理想屬必然配腳。「上市魅力」勝在主動，評分低位仍具威脅。

第八場三班泥地一哩，「滿心星」為草泥雙槍將，今季已贏過同程，於438場次乘快步速之利，擊退路程專家「皇龍飛將」及新科三級賽冠軍「浪漫戰神」。最近一仗於谷草一哩僅敗於「銀亮奔騰」，惟拋離季軍近兩個馬位，賽績水準高，今場因評分區域而負磅再略減，加上靈活跑法，可作穩膽。「精英雄心」保養得宜，狀態一直維持良好，雖今季仍未贏馬，但此程上名率極高，憑班底出戰三班必須長跟。「皇龍飛將」韁口較難操控，素來不易發揮，袁幸堯今場再負重任望可交出佳績。「哪吒」回師勝程，潘明輝手風順兼排四檔有助發揮，隨時有驚喜。

廖浩賢精選

第一場 1 光輝歲月 2 君智盛

9 大利好運 11 上市魅力

第八場 7 滿心星 1 精英雄心

5 皇龍飛將 11 哪吒