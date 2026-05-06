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波仔至醒靈活玩│「翠湖烈風」成冷值博

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-06 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-06 HKT

沙田舉行季內最後一次全泥地夜賽，四班千二米拆開三組，第三場「快樂神駒」近仗採用領放跑法成績不俗，排十二檔應盡量切入領放；其次口勁偏重的「喜樂之星」及再跑泥地的「鋁主角」，兩駒最近試閘也嘗試領放，加埋跑番千二應該夠快的「精算奕然」，估計今仗步速不慢。

而「起舞奜奜」上仗中段愈褪愈後，在不利追步速下，入直路時較後勁更強的「穿甲金鷹」留得更後，可謂大勢已去；不過，最終牠仍然可追回一席第五名，反映作戰狀態對辦，今仗成為熱門也十分合理。

不過，筆者認為轉戰泥地的「翠湖烈風」未可忽視，季初贏馬後雖未再有建樹，但在521場次，沿途跟前蝕步速，同場相若跑法的「雷神太保」、「洪才」及「光年程祥」，已先後交出好表現。

再看「翠湖烈風」前仗增程跑泥地一哩，沿途二疊前置望空競跑，形勢亦不理想，但最後百多米才力弱且未有潰散，似乎作戰狀態未見回落；現時評分比季初贏馬時尚低一分，擁有優先出賽權卻決意報跑泥地賽，估計今仗仍會有分頭，如臨場偏差並非傾側大利前置，值得冷敲。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 3
第三場 Q/QP 6 7 12 複式
第七場 Q/QP 5 膽拖 4 6 11
混合過關三串七 共146注
 

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