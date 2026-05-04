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甜甜小記│鄧詠琪善有善報

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-04 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-04 HKT

「魅力」系馬主鄧詠琪熱愛賽馬，同時熱心公益，她是關懷臨終患者機構善寧會的委員及顧問；最近她邀請好友兼「雙星報喜」馬主文壽強一同參與善寧會主辦的慈善活動，齊齊行善。

善寧會成立於1986年，致力提供寧養紓緩「全人」服務，陪伴晚期病人及其家庭走過生命中最艱難的路，給予專業照護與心靈支持。

由善寧會主辦的籌款活動第三十三屆「登山善行」已於上月廿六日在大潭郊野公園圓滿舉行；活動吸引了超過300名參加者響應，為晚期病人及其家庭籌集善款，款項已突破一百萬港元。善款將全數資助有經濟困難的基層家庭，確保晚期病人在摯親陪伴下，能有尊嚴、安詳地走完人生最後一程。鄧詠琪和文壽強充滿善心，兩人親力親為參與「登山善行」，小記祝福這兩位善心馬主馬運亨通。

周三晚沙田舉行全泥宴，鄧詠琪和家人均有馬出賽，「魅力星」和「德心知遇」分別出戰第二場及第九場，兩駒均新勝而臨，今戰乘勝追擊，有力再取佳績。

鄧詠琪與文壽強。
鄧詠琪與文壽強。

陳嘉甜

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