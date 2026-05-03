亨利拆局│練馬師王吼希斯

回顧四月份馬房成績，沈集成與韋達各自兩度封王，踏入馬季中後期，呢兩個倉宜多加留意。其餘中上游馬房，方、蔡、東、姚也在四月各贏一次練馬師王；反而廖、希、呂在四月都未嘗封王，大倉而言較失威。

來到今次五月份首戰，多個馬房都屯重兵，蔡、希、廖、東、方、沈出馬皆八駒或以上，爭逐封王都有足夠子彈，相對其他馬房較有贏面。當中我揀希斯捧場，皆因佢今期八匹參戰馬，半數上仗是頭三熱門之一，搏失後賠率回升，隨時由蟲變龍；此外潘頓與布文各騎兩匹希廄馬，也有變倍器味道，料當中應有王者興，除了練馬師王，不妨臨場數再賭單場。

重點爭分馬方面，「煌上」上仗勝在走位靚，但三歲馬插三班初出即勝，始有難度，再者今次排一檔，預期際遇亦佳，可再下一城。「嘉冠王」被喘鳴耽誤青春，近兩仗能打疊跑第四，進度重拾正軌，扳用潘頓唔似講玩。「凝妙星」上仗輸在步速太慢，布文再騎應懂執生。

目標：希斯

賠率：8

全日惡馬 第十一場：煌上

練馬師王最佳投注時機：第二場前