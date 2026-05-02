卡爾心水│「嘉應奇兵」減磅出招
更新時間：18:11 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-02 HKT
卡爾同某馬圈中人吃飯，佢透露自己熟悉馬匹，但不熟悉投注。咁好正常嘅，騎馬先係對方專業，甚麼六環彩、四重彩，畀你知道都唔賭得，有時研究得來都嘥氣。今期賽事，難在各場都無咩好馬可以揸膽，但範圍又唔算太闊，只要實實在在以複式互串，收巨獎不是天方夜譚！
第十場賽事就係上述格局，「嘉應奇兵」上場用盡九成力保住T腳，今次配黃寶妮，季尾減七磅非常着數；「紅運光輝」上場跑法似求熱身，再者該役前四名馬再出，有三駒非冠即亞，本身一席第五絕不簡單，今場有步速之下，理應啱跑；「櫻花酒杯」評六十分，選擇在三班負輕磅，用意向善。一堆質新馬，頭馬理應在此，不妨連贏與位置Q三匹互串。
第八場：9勁沙塵、8首飾天空、2紫荊盛勢
第十場：2嘉應奇兵、9紅運光輝、14櫻花酒杯
最Hit
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
2026-05-01 14:42 HKT
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
2026-05-01 13:30 HKT