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卡爾心水│「嘉應奇兵」減磅出招

名家專欄
更新時間：18:11 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:11 2026-05-02 HKT

卡爾同某馬圈中人吃飯，佢透露自己熟悉馬匹，但不熟悉投注。咁好正常嘅，騎馬先係對方專業，甚麼六環彩、四重彩，畀你知道都唔賭得，有時研究得來都嘥氣。今期賽事，難在各場都無咩好馬可以揸膽，但範圍又唔算太闊，只要實實在在以複式互串，收巨獎不是天方夜譚！

第十場賽事就係上述格局，「嘉應奇兵」上場用盡九成力保住T腳，今次配黃寶妮，季尾減七磅非常着數；「紅運光輝」上場跑法似求熱身，再者該役前四名馬再出，有三駒非冠即亞，本身一席第五絕不簡單，今場有步速之下，理應啱跑；「櫻花酒杯」評六十分，選擇在三班負輕磅，用意向善。一堆質新馬，頭馬理應在此，不妨連贏與位置Q三匹互串。

第八場：9勁沙塵、8首飾天空、2紫荊盛勢
第十場：2嘉應奇兵、9紅運光輝、14櫻花酒杯

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