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Ian心水│「福聚」增程再出擊

名家專欄
更新時間：18:09 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:09 2026-05-02 HKT

近月澳紐各地的育馬場均陸續公布今年種馬的配種費用，當中包括紐西蘭的富山育馬場。該育馬場歷史悠久，而且種馬成績亦佳，如Proisir、「勁震撼」、「神燈光照」與「居高成王」。Proisir的配種費用由去年的七萬紐元略減至六萬五千紐元，「勁震撼」則由一萬紐元減至八千紐元，而「神燈光照」與「居高成王」分別維持在四萬五千紐元和一萬五千紐元。

Proisir是本港最受歡迎的種馬之一，現有十一駒服役，表現較突出有「新力好」與「細水長流」等駒。今次賽事有第五場「健康小馬」出戰，此駒近兩仗均尾隨而回，暫時未有任何走勢；反而同場「福聚」初出一役即獲亞軍，可惜其後四仗均未能構成有力威脅，上仗久休近四個月復出跑田草千二米，由於排最外檔關係，早段被迫留守包尾，直路上卻未能望空，最終跟跑而回，敗績未能作準，今仗人馬再度攜手出征，可望收復前失。對手方面，「共創歡欣」前仗若非於關鍵時刻受到嚴重干擾，理應跑得更接近；上仗臨場票如雨下，結果終點前奮戰捱入一席位置，演出略有進步，今仗改配布文，應可爭取三甲。此外，「創寶駒」只得三歲，但在陣上已展露走勢，上仗出爭田草千四米，最後四百米造全組最快時間，結果以個多馬位負於今季兩捷的「開心老闆」而得季軍，敗不足辱，近期練騎手風轉順，仍要留意。

第七場「家樂寶駒」為四歲紐西蘭自購新馬，今季六戰只得一殿，成績略為令人失望，上仗於趨近二百五十米處時受阻勒避，敗象早呈；一月時曾在路程嫌短的千四米後上追近，競賽能力應不差，今仗若際遇許可，應可爭入前列。對手方面，「富喜來」上仗蝕位甚多仍獲季軍，表現出色，今仗匆匆再出，幕後應不打無把握的仗，值得高度注視。此外，「凝妙星」近仗均受制於形勢而未能交出應有水準，今仗續配布文，仍具威脅。

第五場：6福聚、7共創歡欣、2創寶駒
第七場：10家樂寶駒、9富喜來、6凝妙星

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