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Dickson心水│「龍之悅」質高補中

名家專欄
更新時間：18:07 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:07 2026-05-02 HKT

冠軍練馬師寶座競爭激烈，成績榜目前形勢，廖康銘與方嘉柏皆以五十場頭馬分列一、二位，至於今日強陣而來的呂健威，暫奪四十三場頭馬，有權追落後！

第四場四班千二米，「龍之悅」是早熟質新馬，前仗初試啼聲，直路連番搵位也衝贏「杭至尊」，但由於對手實力偏弱，當時我不以為然。然而牠上仗再跑勝途，孭一三三磅兼全程走三疊，竟有餘勁追獲殿軍，蹄下敗將包括今季曾勝的「錶之浩瀚」，足證本身質素高。這次雖排十二檔，但回心一想，上仗已是最差形勢，今仗只要比上次好少少，有權補中。

第十場三班千四米，「櫻花酒杯」實力不用懷疑，但不知是壞習慣多還是黑仔，陣上總是意外多多，今次換近期旺人艾兆禮搏殺，希望有運行。

第四場：1龍之悅
第十場：14櫻花酒杯

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