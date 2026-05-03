廖事如神│「步風雷」賺磅袁勝

馬圈風水輪流轉，韋達沉寂一段時間後，剛周三在谷中食出大三元。今季已有多位倉主在谷賽一夜間獲三捷或以上，實屬近年少見。而中下游馬房仍保持競爭力，令整體賽事水準更緊湊，並相信今季全數練馬師均能達標。

第七場四班千八的形勢相對明朗，「步風雷」過往一直未能破處子身，今季中段終有突破，贏馬後更開竅打疊再贏。上仗早段搶口難留，令艾兆禮要催策上前，導致體力消耗過多，末段無以為繼，今次配袁幸堯減十磅，負磅與贏馬一役相同，預計是場有馬前領，牠可留守好位至直路一攻而破。「勤德天下」今季初上千六旋即取勝，雖然448場次的水準一般，但至少證明本身步上正軌，今仗增程至千八一試，以其腳法應能應付。「風火恆雲」減分一輪後數度跑近，操練正常加上路程甚有根據，必然配腳。「竣誠駒」忠心準繩，主動型賽駒於季尾階段負輕磅兼近來表現出色，隨時贏得。

第十一場三班千二米，不少參戰馬具潛力上望。「興馳千里」首四仗於田草一千米三捷，上伏初挑戰千二米，僅被初出不明身體「煌上」擊退，卻略略拋離季軍「競駿皇者」，以初試千二米而言絕不失禮；復課狀態再有進步，心智成熟且情緒穩定，明顯已在勇點，今仗排三檔進可攻退可守，即使身處強組仍有望突圍。「嘉應勇將」上場初跑谷草即輕勝，證明現評分有上升空間，狀態依然保持水準，要預一席。「煌上」為北半球三歲自購馬，插班一出即勝反映潛力深不見底。是次排檔理想，會再把握機會。「千杯不醉」上場受制檔位而跑後上，末段衝刺良好，狀態維持仍能爭一席配腳。

廖浩賢精選

第七場 4 步風雷 3 勤德天下

8 風火恆雲 12 竣誠駒

第十一場 4 興馳千里 5 嘉應勇將

6 煌上 8 千杯不醉