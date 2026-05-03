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波仔至醒靈活玩│「知恩圖報」五班着數

名家專欄
更新時間：02:00 2026-05-03 HKT
發佈時間：02:00 2026-05-03 HKT

撇除「一路精彩」流鼻血後需時復原外，今季總場次293只有三匹賽駒未能再跑入三甲，是一再被證明高水準的條件限制賽。而上次推介出自293的「華麗再贏」時，曾提及總場次450的水準亦不俗；當「華麗再贏」順利後追入位後，筆者已立刻將有份出戰總場次293及450的「知恩圖報」列為跟進馬。

今日出戰第三場的「知恩圖報」，季內初出已入位，雖然之後七仗悉數落第，但並非毫無走勢，例如在360場次沿途三疊居前，在利後上的模式下末段未有潰散，同場有追的「愛心波」、「爆出美麗」等之後可再上名，反映「知恩圖報」在四班也具周旋能力。

上仗「知恩圖報」起步稍慢已失先機，在段速前後偏快下，可締第二快末段追近主馬群過終點，足見居五班甚有利；今仗賽前再到從化操練，較對上一次北上相隔四個月，有助增添新鮮感。

賽前金誠剛親自替「知恩圖報」試泥閘，起步順利後便徐徐跟跑，故名次大可不用理會；今場賽事不乏前置馬，預計起碼有正常步速，對於今季未真正用過體力的「知恩圖報」而言，踏入季尾應更具優勢，可期待有好表現。

波仔靈活玩過關提供：

第一場 Q 2 膽拖 1 5 6 14
第三場 WP 7
第十場 Q/QP 9 膽拖 5 8 12 14
混合過關三串七 共134注

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