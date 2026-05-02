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甜甜小記│「海上大軍」挑戰高難度

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-02 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-02 HKT

明日沙田賽事，第六場三級賽皇太后盃，蔡廄的「海上大軍」上場在港初次出賽即勝出田草千八米，在香港競爭如此激烈的環境下一出贏千八米難度甚高，明日翌仗再出，大幅增程多六百米，再次向高難度挑戰二千四百米三級賽皇太后盃。

小記日前訪問「海上大軍」馬主蕭百君的兒子蕭劍新，蕭劍新說：「『海上大軍』是一匹正宗中長途馬，上場在港首戰可以順利取勝，我們一家人都非常開心。我們也相信『海上大軍』有能力再一次增程，在皇太后盃中可以奪得前列位置。」

「海上大軍」上仗在港初出跑千八米，於轉直路彎時仍居後，在馬群中穿插後追致勝。此馬上季曾在皇家雅士谷賽期出爭英皇佐治五世錦標（2392米）跑得第四名。今仗跑二千四百米當可勝任。

陳嘉甜

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