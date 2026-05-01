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甜甜小記│「火尖槍」天生英勇

名家專欄
更新時間：14:45 2026-05-01 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-01 HKT

早前小記邀蔡詠贊受訪，他是「風火輪」、「哪吒」、「友瑩仁」及「揀馬之皇」的團體馬主；當時蔡詠贊提到與不少團體成員都喜歡《哪吒》系列電影，於是成員之一劉學倫提議以「哪吒」作馬名，他們更打算以「火尖槍」替下一匹生力軍命名，因這是哪吒另一兵器，此馬交由賀賢訓練。

日前小記再訪問蔡詠贊，他向小記分享一段於四月中刊登的紐西蘭外電報道，報道指當地良駒To Bravery Born（馬會譯名為「天生英勇」）將運來香港服役，新主之一正是蔡詠贊。蔡詠贊說：「紐西蘭上月中曾報道『天生英勇』 運港服役的消息。我們會以一個新團體購入此馬，主力成員也是劉學倫、黃樹源和我，其他成員包括胡澤文和張漢奇等，另外亦有資深馬主許坤華加入。新團體名叫長玩長有團體，『火尖槍』將由其擁有。」

今年三月七日， 馬會越洋轉播紐西蘭打吡賽馬日，「天生英勇」 在表列賽奇偉錦標跑第七後未再上陣；後來紐西蘭有報道此馬易主的消息，買家為香港馬主。蔡詠贊證實他和一班朋友購得「天生英勇」，此駒在外地十一戰獲四冠，來港後將改名為「火尖槍」，一班馬主都期望牠能盡快適應水土，將來有一番作為。

陳嘉甜

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