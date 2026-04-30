Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文傑訪問│「首飾天空」方興未「艾」

名家專欄
更新時間：20:19 2026-04-30 HKT
發佈時間：20:19 2026-04-30 HKT

艾兆禮周三停賽一天之後，將於周日刑滿復出，屆時策八駒出賽。他表示已急不及待再上陣，特別是近期手風正順，絕不希望因停賽影響勢頭，何況今戰坐騎實力不俗。其中一對蔡廄馬「安帝」和「首飾天空」均有備而來，有望取得佳績。

今季自購馬「安帝」(圖) 跑過兩場之後，上場增程跑二千米，即以一馬位之差不敵「友瑩光」得季軍。
今季自購馬「安帝」(圖) 跑過兩場之後，上場增程跑二千米，即以一馬位之差不敵「友瑩光」得季軍。

今季自購馬「安帝」跑過兩場之後，上場增程跑二千米，即以一馬位之差不敵「友瑩光」得季軍。相隔四周後再戰同程，艾兆禮說：「『安帝』是北半球馬，而且在港服役時間不長，能迅速在第三次上陣便上名，可見不但具備良好質素，而且抵港後適應環境甚速。賽後操練循序漸進，目前狀態和成熟程度良好，周日再戰二千米，可望演出續進，再遇上增至頂磅的『友瑩光』，未嘗不可反先。」

「首飾天空」(圖) 上場久休一年後復出跑千四米，輕易後上贏馬。
「首飾天空」(圖) 上場久休一年後復出跑千四米，輕易後上贏馬。

「首飾天空」上場久休一年後復出跑千四米，輕易後上贏馬，周日升上二班增程跑千六米，列陣第八場會員盃，艾兆禮說：「『首飾天空』上場休後復出負頂磅出賽，仍然輕易擊敗對手。若果牠賽後體力狀態回復，今次出戰另一勝途千六米，升班驟減十六磅，有利爭取連捷。」  特約記者：文傑

特約記者：文傑

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
影響市容？機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
機場「睡衣少女」惹公審 偷拍照狂吸35萬人圍觀 真相竟藏在留言區｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
謝賢激罕現身太平山頂 89歲坐輪椅消瘦冇牙紮馬尾仍然型仔 親民零架子顯巨星風範
影視圈
11小時前
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
灣仔自助山震撼優惠！$251/位歎360°旋轉海景自助餐 飽覽維港靚景任食海鮮
飲食
9小時前
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲。資料圖片
銅鑼灣持刀匪闖銀行 遞紙條要求10萬元事敗 警掩至截獲
突發
3小時前
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
京東MALL香港首店插旗灣仔！佔地約3萬呎 門市睇完實物再落單 官方：即場試清楚先買
時尚購物
2026-04-29 15:35 HKT
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
96歲「美艷親王」羅艷卿現身壽宴 巨型鑲鑽翡翠套裝雍容華貴 曾揭「慳出一條街」致富之道
影視圈
2026-04-29 14:30 HKT
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
五一長假官方口岸人流預測｜呢個時段北上最少人？深圳鐵路延長服務 4號線尾班車至2:15am
旅遊
10小時前
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶前夕 網民發現「必勝Bug」？高人：多一個人咁諗就輸｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享折扣
7-Eleven快閃優惠！7-11便利店一連四日全單8折 指定分店購物滿額即享
生活百科
7小時前
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
港人帶長者北上深圳一日遊求救 「保姆級」行程震撼登場 網民驚訝：點「打卡呃Like」都諗埋｜Juicy叮
時事熱話
4小時前