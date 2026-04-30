文傑訪問│「首飾天空」方興未「艾」

艾兆禮周三停賽一天之後，將於周日刑滿復出，屆時策八駒出賽。他表示已急不及待再上陣，特別是近期手風正順，絕不希望因停賽影響勢頭，何況今戰坐騎實力不俗。其中一對蔡廄馬「安帝」和「首飾天空」均有備而來，有望取得佳績。

今季自購馬「安帝」(圖) 跑過兩場之後，上場增程跑二千米，即以一馬位之差不敵「友瑩光」得季軍。

今季自購馬「安帝」跑過兩場之後，上場增程跑二千米，即以一馬位之差不敵「友瑩光」得季軍。相隔四周後再戰同程，艾兆禮說：「『安帝』是北半球馬，而且在港服役時間不長，能迅速在第三次上陣便上名，可見不但具備良好質素，而且抵港後適應環境甚速。賽後操練循序漸進，目前狀態和成熟程度良好，周日再戰二千米，可望演出續進，再遇上增至頂磅的『友瑩光』，未嘗不可反先。」

「首飾天空」(圖) 上場久休一年後復出跑千四米，輕易後上贏馬。

「首飾天空」上場久休一年後復出跑千四米，輕易後上贏馬，周日升上二班增程跑千六米，列陣第八場會員盃，艾兆禮說：「『首飾天空』上場休後復出負頂磅出賽，仍然輕易擊敗對手。若果牠賽後體力狀態回復，今次出戰另一勝途千六米，升班驟減十六磅，有利爭取連捷。」 特約記者：文傑

特約記者：文傑