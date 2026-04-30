甜甜小記│蘇氏父子成日本馬主感榮幸

「波」系馬主蘇志康是本港馬圈中較年輕馬主之一，小記曾邀請他接受本報名人版訪問，分享其以AI研究馬匹健康的理念及養馬背景。早前，日本中央競馬會（JRA）宣布，蘇志康與其父親蘇振雄共同成立的So Bloodstock已正式獲JRA頒發日本馬主牌照；而蘇家亦已於日本購入一匹雌馬，蘇志康表示能夠在日本養馬十分榮幸。

近年蘇氏父子在港養馬數目逐漸增加，可謂全情投入，目前在港養有「和平波」、「正義波」、「愛心波」、「精英波」及「鬥志波」，尚有一匹L431暫名「健康波」；團體馬則有「同心同樂」、「同心同夢」、「將傲」、「將義」及「將睿」。除了香港，蘇氏父子亦在澳洲、紐西蘭、英國、愛爾蘭及日本等多地養馬，國際養馬版圖相當廣闊。

蘇氏父子能在日本養馬，背後有個小故事。去年，蘇志康獲香港馬會邀請前往日本進行重要的市場研究，並出席了日本馬匹拍賣會（JRHA Select Sale）。期間，他認識了日本大馬主吉田勝己，隨後在吉田的推薦下，向JRA申請馬主牌照。蘇志康說：「去年我出席日本JRHA精選拍賣會考察時，認識了北方牧場代表吉田勝己，並獲邀參觀其旗下設施及欣賞晨操；北方牧場其後邀請我們申請日本海外馬主牌照。我們很高興能獲得JRA批准，獲發日本馬主牌照。這個機會非常難得且珍貴，我們期盼能為日本賽馬注入一份新的活力。」現時蘇家將以「蘇振雄」名義註冊為日本馬主，並正式在日本養馬，參與當地的賽馬活動。

蘇家在日本的首匹賽駒，是於2025年JRHA Select Sale拍賣會上購入的Lot 161雌馬（父系：Silver State；母系：Reve d'Olive）。該駒將由練馬師橋田宜長在其栗東馬房訓練。蘇志康說：「我們非常期待與橋田練馬師及其團隊攜手展開此新篇章。他們的熱情與專業精神，與我們的價值觀高度契合。我們也期盼見證這匹深具潛力的雌馬茁壯成長，代表So Bloodstock在日本頂級賽場上馳騁。我們衷心感謝日本中央競馬會（JRA）嚴謹的審查程序，並批准我們的申請。同時，我們亦特別感謝吉田勝己先生及Northern Farm對此駒的鼎力支持與悉心照料。」

「展望未來，我們深感榮幸能參與這個對賽馬充滿誠信、專業與熱情的國家的賽馬活動，與日本頂級純種馬同場競技，並與當地優秀的練馬師、育馬場及業界人士合作。我們將持續透過賽馬、教育與科技，為全球純種馬產業作出積極貢獻。」蘇志康續說。

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陳嘉甜