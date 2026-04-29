亨利拆局│練馬師王吼沈集成

上期沈集成、姚本輝和呂健威同得24分，結果成哥因頭馬較多爆冷封王。沙田跑足十一場，區區24分已夠資格封王，情況罕見，反映當日競爭激烈，或許幾個大倉顧此失彼，只顧跑大賽的馬匹，一時忽略了整體部署。

反觀今次谷戰，多個馬房都積極派兵，巫偉傑出馬九匹最養眼，告東尼兵分八路亦子彈足夠。不過，要在谷戰問鼎練馬師王，一般三隻夠晒數，出馬多只會令賠率偏熱，值博與否見仁見智。其實希、沈、呂、文各出馬六至七匹，也夠資格逐鹿中原。其中我揀沈集成，主因貪佢近期鬥志堅，似有心爭逐冠軍練馬師寶座。

重點爭分馬方面，「富喜來」上季一口氣三連捷，由五班贏上四班並無阻力，符合長途馬一般好開續好之特質，既然上仗重開勝門，信佢會打鐵趁熱。「至合拍」上仗休息兩個月，其間居然無試閘，手法不符成哥搏殺作風，可視為開氣性質，今次示人以弱有冷味。「有盈勇士」梅花間竹出擊，提防又來料！

目標：沈集成

賠率：11

全日惡馬 第三場：富喜來

練馬師王最佳投注時機：第二場前

