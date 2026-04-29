Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亨利拆局│練馬師王吼沈集成

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-29 HKT

上期沈集成、姚本輝和呂健威同得24分，結果成哥因頭馬較多爆冷封王。沙田跑足十一場，區區24分已夠資格封王，情況罕見，反映當日競爭激烈，或許幾個大倉顧此失彼，只顧跑大賽的馬匹，一時忽略了整體部署。

反觀今次谷戰，多個馬房都積極派兵，巫偉傑出馬九匹最養眼，告東尼兵分八路亦子彈足夠。不過，要在谷戰問鼎練馬師王，一般三隻夠晒數，出馬多只會令賠率偏熱，值博與否見仁見智。其實希、沈、呂、文各出馬六至七匹，也夠資格逐鹿中原。其中我揀沈集成，主因貪佢近期鬥志堅，似有心爭逐冠軍練馬師寶座。

重點爭分馬方面，「富喜來」上季一口氣三連捷，由五班贏上四班並無阻力，符合長途馬一般好開續好之特質，既然上仗重開勝門，信佢會打鐵趁熱。「至合拍」上仗休息兩個月，其間居然無試閘，手法不符成哥搏殺作風，可視為開氣性質，今次示人以弱有冷味。「有盈勇士」梅花間竹出擊，提防又來料！

目標：沈集成

賠率：11

全日惡馬 第三場：富喜來

練馬師王最佳投注時機：第二場前
 

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
70後中女約會嫩男食$3200大餐 高調曬單稱「三觀不合」秒速封鎖 網民：史上最慘「埋單俠」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘
影視圈
10小時前
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
灣仔街坊麵包店$10三個菠蘿油 「時光倒流價」引熱議：都唔知有冇錢賺  店員親解平價有理由！
飲食
11小時前
阿聯酋宣布退出OPEC。 美聯社
OPEC｜阿聯酋宣布5月1日起退出石油輸出國組織 計劃逐步增產
即時國際
6小時前
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
01:01
蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證
影視圈
11小時前
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
《正義女神》大結局劇透 佘詩曼為繼女上庭對抗陳煒 「高成彬」下場曝光因母成魔？
影視圈
6小時前
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
00:35
青衣印傭虐兒被捕 涉將兩少主關狗籠 只顧玩手機遭閉路電視揭發
突發
6小時前
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
網傳不銹鋼煲有假貨？拆解不銹鋼廚具編號 消委會教6招防重金屬
食用安全
11小時前
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始申請！最高$2700買冷氣機/熱水爐/雪櫃/洗衣機  即睇申請資格+教學
中電資助換電器｜節能家電更換計劃第二輪即日開始！合資格65歲以上長者可獲最高$2700（附申請教學）
生活百科
2026-04-27 12:26 HKT
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa婚戒有幾豪？老公Elvis贈Tiffany、Boucheron婚戒 總值逾65萬元
蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa婚戒有幾豪？老公Elvis贈Tiffany、Boucheron婚戒 總值逾65萬元
影視圈
8小時前