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卡爾心水│「跨境駿馬」最信得過

名家專欄
更新時間：19:00 2026-04-28 HKT
發佈時間：19:00 2026-04-28 HKT

雷神重臨香港，世界好似變得一片光明，馬場無人會擺明車馬話你知搏殺，但佢真係搏晒命，所以近期雷神帶挈唔少信眾贏錢。有時賽馬就係咁，你估中佢搏之餘，亦需要相當運氣，因為你搏時，人哋都搏，所以跑馬無話贏硬。

預測今期谷戰喺悶熱嘅天氣下進行，全世界都話利放頭。都正路嘅，隻馬擺前啲，吸啖空氣都新鮮啲，跑落都快兩步。今次卡爾鍾意第四場「跨境駿馬」，佢連場入位，狀態夠鋭。阿蔡將皇牌放在兩組三、四班千二米，眼見「跨境駿馬」連場走近，阿蔡都想用盡佢，信佢呢張係皇牌中嘅皇牌。雖然阿蔡同潘頓今季交收唔多，不過數據用嚟破嘅，既然馬好、人好、檔佳，今場我信「跨境駿馬」。

「佳運發」檔位大幅內移，負磅又輕，現較季內贏馬只高一分，有分頭值得博一注；「祥勝力駒」遊咗一輪馬河，雖然信心唔大，但唔拖又驚佢爆出，畢竟廖霍配合作愉快，加上今組對手實力一般，拖埋佢當保險注。

第四場：1跨境駿馬、8佳運發、5祥勝力駒
第九場：6穿甲金鷹、12魅力知耀、3相映紅

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