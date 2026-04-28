Ian心水│「浪漫老撾」鬥志高昂

澳洲籍年輕好手布浩榮上周三首度登場，即憑「贏玥」打開在港勝門，剛周日也有「實力加」與「嵐臣」上名，而「陽光勇士」亦在冠軍一哩賽跑第六名，整體演出算不俗。今期他僅得四駒出戰，除了第二場「海鑽石」可冷敲之外，第六場「浪漫老撾」也有機會跑得接近。

第六場「浪漫老撾」在港征戰多季，四十九戰獲五勝十一位，戰績理想；儘管今季九戰得一季一殿，但現時減至五十九分，近仗在四班也有走勢，今仗排位轉佳，加上布浩榮鬥志高昂，可以作膽。對手方面，「快搏」上季同期曾在谷草千二米僅以半身位不敵「天下寵兒」，雖然該仗水準普通，但牠今季首戰僅負於「至尊瑰寶」，可說寶刀未老；以往「快搏」三戰谷草一哩均敗陣，惟近兩仗末段衝刺略為均速，增程出戰或有意外收穫。此外，「暴風之子」今季十二戰僅得兩季，表現令人失望，今仗回師勝途，加上對手非強，不妨作配。

第九場「穿甲金鷹」上仗於轉彎與直路初受困，最後二百五十米才能望空，今仗改配取位靈活的潘頓，應可收復前失。對手方面，「凡凡有餘」季內在四班三勝頭馬，雖然暫未在三班上名，但觀乎上仗贏馬走勢，居三班應有威脅力，不能忽視。此外，「瑪瑙」前仗僅以馬頸位負於賺步速的「凌登」，今仗若能克服外檔，也是爭勝分子。

第六場：2浪漫老撾、6快搏、4暴風之子

第九場：6穿甲金鷹、5凡凡有餘、2瑪瑙