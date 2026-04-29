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馬觀微全日心水│「禾道威」斯展長力

名家專欄
更新時間：01:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-29 HKT

大衛希斯馬房的五歲長途馬「禾道威」，重回四班之後，雖然未能取得頭馬進帳，但已一再展示出有問鼎四班的能耐。今仗，列陣第三場谷草二二○○米，可望在潘頓胯下添佳績。

今季十二月中，「禾道威」首度增程出戰五班谷草二二○○米，即能敲響勝利之門，展示出充沛的氣量與加速力。隨後，其競賽能力持續提升。二月尾角逐嫌短的四班谷草中距離，竟然能在前置馬佔盡上風的場合，憑後上取得一席接近的第五名，證明班次上並不吃虧。一個禮拜後，匆出重臨谷草大長途，可穩佔Q腳，只是不敵實力超班的「祥勝將軍」而已。

三月尾，「禾道威」移師田草跑二千米，沿途在偏快步速下跟得較前，過早過多耗力之下，仍能上名，只是屈於兩匹賺步速的後上馬之後，表現突出。賽後有一個月時間回氣及再作打磨，今再臨最佳途程，將能盡展所長。

馬觀微

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