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廖事如神│「跨境駿馬」試準谷戰

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-29 HKT

冠軍賽馬日曲終人散，三場一級賽全數由本地馬守關成功。當中冠軍一哩賽開出上季打吡翻版Q，「祝願」反先「百賀飛駒」而初嚐一級賽滋味， 練者廖康銘亦是首度在港贏一級賽。兩駒來到五歲仍有進步，前景值得看好。

第二場四班千二，有近績支持的參戰馬寥寥可數。「友得盈」為四歲馬，上季七戰後已降至五班。本季初復出幾乎贏馬，於029場次讓七磅下負於四班再贏的「銀刺勇士」，屬五班高水準賽事。其後升班兩戰不果，回師五班即輕取對手。雖然質素可能只屬四、五班升降機，但季尾遇四班弱組，加上二檔之助隨時征服四班。「廚神」上季與今季於此程各贏一仗，今季勝後嘗試轉戰田草及泥地求突破，可惜未如理想，如今評分已比勝時稍低，回師首本路程並重戴贏馬配備，值得重視。「可靠大師」上仗水準不俗，已上軌道。「皇帝英豪」體質較弱，今季出賽頻率卻正常，轉倉初出有變數。

第四場同為四班谷草千二，「跨境駿馬」上場試準谷草，有望贏馬。雖然上場初跑谷草只獲第三，但出閘稍慢導致未能跟前，際遇未算理想，最後仍於直路上交出全場最快末段22秒93，絕不失禮。預計今組前領馬不多，「跨境駿馬」如出閘順利跟前守好位，再贏一場非難事。「紅愛舍」已屆中年，戰力減退難免，論晨操狀態一直有基本水準，但陣上表現僅恰可，今次回配贏馬拍檔布文，會把握二檔優勢拼個明白。「祥勝力駒」三捷同程絕對要尊重，轉倉後近期即使跑泥地仍近，評分已達有利水平。「閃電星福」今季爆冷一仗石破天驚，是次除去頭罩角逐，相信會令情緒改善。

廖浩賢精選

第二場 12 友得盈 3 廚神
    4 可靠大師 9 皇帝英豪
第四場 1 跨境駿馬 3 紅愛舍
    5 祥勝力駒 9 閃電星福

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