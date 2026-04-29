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波仔至醒靈活玩│「雙星報喜」冷味濃

名家專欄
更新時間：02:00 2026-04-29 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-29 HKT

第九場「雙星報喜」季內贏馬升班後，表現看似無以為繼，但近仗在三班賽落敗都似乎有點藉口；而最主要睇中牠是大前仗2月22日的464場次，該仗筆者下注了「凌登」及「一起美麗」，然而牠們在早段齊齊享受了慢步速下，竟然一併三甲不入，真是百般滋味在心頭，但兩駒之後均可提升名次。

再看當日的田A+3賽事，直路走中內欄的馬匹之中，已有「千杯不醉」、「富裕君子」、「皇者有利」及「豐功偉績」等可再交出表現，反映「雙星報喜」該仗無望空兼走不利地的敗績未可作準；再者，464場次之中，剛周日又有「火悟空」及「開心勇駒」包辦連贏，賽事水準及級數應有保證。

上仗「雙星報喜」初次出戰谷草，該仗步速偏慢不利追，而三甲馬均沿途貼欄競跑，牠則走外疊雙蝕，最終負三個多身位表現已不算差；環顧今場也有數匹領放馬列陣，估計早段會有正常步速，雖然未知是晚跑道會否受天雨影響，但早段場次有千八米及二千二百米賽事，在多踩兩圈下，倘若下半場直路內欄稍差，或有助採用後追跑法的「雙星報喜」發揮，成冷可敲。

波仔靈活玩過關提供：

第五場 WP 4
第八場 Q/QP 8 膽拖 2 4 11 12
第九場 WP 11
混合過關三串七 共80注

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