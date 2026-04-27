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甜甜小記│港隊揚威冠軍賽馬日

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-27 HKT

昨日冠軍賽馬日三場一級賽完滿結束，港隊贏晒三場，可喜可賀。在主席短途獎中，「嘉應高昇」再度展現王者風範，完成二十連勝並不意外，卻想不到能再一次擦新自己之前所造的田草千二米場地時間紀錄，締造出1分7.1秒快速。賽前希斯表示，原先預計昨日或有雨，破紀錄時間並非「嘉應高昇」剛戰的任務，但這匹世一香港馬王卻能超額完成，實力之強超出眾人所料。希斯謂「嘉應高昇」將去從化好好休養生息，下季再與各位馬迷見面，預祝馬王衛冕澳洲珠穆朗瑪峰錦標，再為港爭光。

至於女皇盃，由沈集成訓練的「浪漫勇士」跑至八歲之齡，今季居然可以四勝香港盃及四勝女皇盃，殊不簡單，相信此紀錄在短期內也難以打破。沈集成表示會與馬主劉栢輝再商量未來「浪漫勇士」的部署，下場會進軍遮打盃，如果成功再下一城，當可奪得一千萬額外獎金。

至於同樣教人驚喜是冠軍一哩賽中，「祝願」和「百賀久駒」成功跑出上屆打吡翻版Q，只不過今次名次互易，「祝願」首嚐一級賽冠軍的滋味，香港一哩大賽成功接捧。至於該場亞軍「百賀飛駒」及跑獲殿軍「白鷺金剛」其實實力亦不簡單，牠們日後將會為港隊在各項大賽中出一分力。

「嘉應高昇」勝出主席短途獎。
「嘉應高昇」勝出主席短途獎。
「祝願」勝出冠軍一哩賽，並與「百賀久駒」串Q。
「祝願」勝出冠軍一哩賽，並與「百賀久駒」串Q。
「浪漫勇士」勝出女皇盃。
「浪漫勇士」勝出女皇盃。

陳嘉甜

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