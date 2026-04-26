馬觀微全日心水│「賢者威楓」布置好

賀賢馬房的四歲紐西蘭馬「賢者威楓」，上仗移師谷草角逐千二米，陣上處境太差而未能取得較佳名次。今仗重回合腳法的田草，列陣頭場四班千二米，回配合拍的布文，將能有更出色的發揮。

「賢者威楓」上季尾登場，多次在布文胯下作賽。今季的二月一日，此駒配布文出戰四班田草千二米，雖然排外檔，沿途留得甚後，但轉入直路後，仍能在欠缺步速的場合，憑後上取得一席接近的第二名，走勢悅目。

二月中及三月中下旬，此駒易配潘頓跑四班田草千二米，可惜途中受阻失位而屈居亞席，但一再展示出不遜頭馬的戰鬥力。上仗移師谷草千二米，沿途留得極後，結果能在前置馬控制大局的形勢下追近上名馬，表現並不失色。今仗乘勇匆出，重回田草千二米，戰意高昂，可望敲響勝利之門。

馬觀微