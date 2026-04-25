卡爾心水│「天天更好」今次最好

逆向思維呢樣嘢唔係人人都有，有的話又唔係人人都精。所謂馬場專收叻仔，每個賭仔總覺得自己係眾人皆醉佢獨醒，自信心無限膨脹，加入無限嘅豐富想像力嚟刨馬。

第三場「天天更好」上場衝贏「鋭目」，而後駒再出即補中。「天天更好」擺明賽績硬淨，但有人逆向思維話要攻擊佢。即係咁講，攻擊可以求賠率，但呢場可以攻擊佢嘅馬，理據唔夠充分。其實一係唔賭，要賭第三場的話，「天天更好」必須秤先。

「幸福約定」嘅馬主已經好幾年無養馬，呢匹馬早兩年揀定，賽前操練試準晒，今次搵麥道朗操刀；呢匹三歲仔試閘走來夠大步，難得今組對手唔算強，目標必定在此。「超和平」適宜做保險腳，排一檔有形勢造就。

由於今場多駒都能力遜色，簡簡單單投注以上三駒一拖二等收錢。假如要用逆向思維刨馬，應該留在其他局勢混亂的場合。

第三場：13天天更好、9幸福約定、1超和平

第八場：4一世美麗、9三軍勇將、10友瑩仁