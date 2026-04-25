Ian心水│「嵐臣」換人求變

澳洲好手布浩榮剛戰初試啼聲，即憑巫廄「贏玥」打開在港勝利之門，如非「競駿非凡」取位進退失據，極有機會摘下一口孖寶，但整體演出已令人滿意。今次賽事布浩榮共策八駒，當中以「蹺妙」與「嵐臣」勝望較高。

第一場「利高八斗」上仗初出，結果在袁幸堯胯下僅以四分三馬位負於「千杯不醉」及「同喜」，表現甚佳；今仗改配騎功硬淨的田泰安，留意騎者與馬主合作無間，以往曾有「運高八斗」三捷，當然不能忽視。對手方面，「蹺妙」為四歲澳洲自購馬，來港前在當地只上陣一次，即在昆士蘭東奔勝出1110米從未勝出馬賽，鞍上人乃現時在港發展的奧爾民，雖然該賽水準一般，但馬兒質素尚新，可望仍有進步空間。牠自去年十二月起至今五度出戰，甚少大敗；上仗末段因處於窘境而未能被力策，敗不足辱；今仗排十四檔，可幸本身速度不弱，若能及早搶前取得遮擋，或有機會闖入一席冷位。此外，「馬馳登」在港首兩戰走勢不俗，其後兩戰卻進度徘徊，不過最近試閘較前略有進展，今仗改配薛凱華，並除去羊毛面箍，應可一爭。此外，

第四場「嵐臣」上仗跑田草千四，以兩個多馬位負於「勁勇皇駒」與「馬上盈」，表現尚可；今仗改配布浩榮出戰，而且初戴羊毛面箍，存在向好變數，可望構成更大威脅。對手方面，「久久為尊」上仗在麥道朗胯下跑至流鼻血，今仗是轉倉後首戰，近期試閘表現略有進展，可以一試。此外，「大才」近兩仗在麥文堅胯下未能上名，可說欠點欠運，本身狀態已達作戰水準，改配艾兆禮應可一爭。

第一場：9利高八斗、3蹺妙、1馬馳登

第四場：10大才、4嵐臣、1久久為尊