Dickson心水│「堅先生」施回馬槍

是日為冠軍賽馬日，除了香港頂級佳駟盡出，更有幾匹外地明星馬來挑戰，當中最矚目莫過於出爭第七場冠軍一哩賽的日本代表「遠觀天象」，此駒近態正銳，且看港隊能否力抗強敵。

第三場四班1200米，「堅先生」前仗初出跑田草千二，即能彈甩主馬群獲冠，蹄下敗將包括及後兩戰獲冠殿各一的「豐功偉績」，照計再出就算不能連捷，亦未至於無獎金。回看上仗「堅先生」再戰同程，全程被「利高八斗」逼回內疊，無法盡情衝刺，導致拉士追勁不強，提防今仗施回馬槍！

第十場三班1600米，「安都」今季狀態當勇，八戰獲兩冠兩亞一季一殿，上場若非困在內疊，理應入三甲；今仗趁韋紀力來港，立即換人搏殺，作為QT膽相當穩陣。

第三場：2堅先生

第十場：3安都