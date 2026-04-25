Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Dickson心水│「堅先生」施回馬槍

名家專欄
更新時間：18:54 2026-04-25 HKT
發佈時間：18:54 2026-04-25 HKT

是日為冠軍賽馬日，除了香港頂級佳駟盡出，更有幾匹外地明星馬來挑戰，當中最矚目莫過於出爭第七場冠軍一哩賽的日本代表「遠觀天象」，此駒近態正銳，且看港隊能否力抗強敵。

第三場四班1200米，「堅先生」前仗初出跑田草千二，即能彈甩主馬群獲冠，蹄下敗將包括及後兩戰獲冠殿各一的「豐功偉績」，照計再出就算不能連捷，亦未至於無獎金。回看上仗「堅先生」再戰同程，全程被「利高八斗」逼回內疊，無法盡情衝刺，導致拉士追勁不強，提防今仗施回馬槍！

第十場三班1600米，「安都」今季狀態當勇，八戰獲兩冠兩亞一季一殿，上場若非困在內疊，理應入三甲；今仗趁韋紀力來港，立即換人搏殺，作為QT膽相當穩陣。

第三場：2堅先生
第十場：3安都

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題
01:03
阿Mo李啟言父親李盛林牧師病逝 日前身體不適嘔吐發燒 代禱信透露疑有心血管問題
影視圈
3小時前
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
溫柳媚首談經濟困難領綜援過活  感情見過鬼怕黑：唔想有家  瀟灑看生死堅拒插喉保尊嚴
影視圈
9小時前
日女11年相親逾300人未完婚 終由只愛高薪帥哥降門檻引熱議
日女11年相親逾300人未完婚 終由只愛高薪帥哥降門檻引熱議
趣聞熱話
7小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
3小時前
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
施明離世掀李氏家族內鬥  九龍塘祖屋「涵碧別墅」價值曝光  豪宅曾成楊思琦分手導火線？
影視圈
2026-04-24 18:00 HKT
「億萬駙馬」伍富橋老婆懷孕 5000呎豪宅將添新成員 梁兆楹出身富裕家族資產過億
「億萬駙馬」伍富橋老婆懷孕 5000呎豪宅將添新成員 梁兆楹出身富裕家族資產過億
影視圈
3小時前
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
Cammi露出九成上圍陷走光邊緣 真空上陣豪遊日本美國歎靚海膽 曾與陳冠希激情舌吻
影視圈
2026-04-24 16:00 HKT