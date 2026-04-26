亨利拆局│練馬師王吼蔡約翰
更新時間：02:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-26 HKT
發佈時間：02:00 2026-04-26 HKT
踏入四月之後，練馬師王賽果次次唔同花款，其中4月1日開出葉、游、東三人平頭冠軍；隨後六次賽事，分別由韋、方、姚、沈、蔡、黎輪流封王，儼如太公分豬肉。
回說今期賽事，乃是四月份最重要的一個賽日，傳統上要首先留意大馬房，大眾目標自然是希斯，皆因「嘉應高昇」又登場，12分打底照計穩如鐵塔，再者希廄全日出馬十匹亦陣容鼎盛，唯一缺點是練馬師王賠率必熱，是否值得捧場見仁見智。
若想博多點分頭，我屬意冷敲蔡約翰，因為佢第五場有「驕陽明駒」和「精算暴雪」列陣，如果同時走入二、三名，相對「嘉應高昇」攞12分其實未算蝕章，加埋蔡廄在其他場次也不乏惡馬，冷門諗得過！
重點爭分馬方面，「安都」今季狀態長勇，上仗全條直路被困，落第非戰之罪，改配過客韋紀力唔會留手，希望可補中。「至尊高超」也極忠心準繩，上仗跑打吡難度太高，回師千四喜遇多棵大樹遮蔭，更添搏殺誘因。
目標：蔡約翰
賠率：7.5
全日惡馬 第十場：安都
練馬師王最佳投注時機：第五場前
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