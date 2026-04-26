波仔至醒靈活玩│「劍飛聲」四班着數

今屆女皇盃首次有四匹國際評分達120分以上馬匹參賽，然而「浪漫勇士」已是前無古「馬」三奪此項殊榮，倘若今屆再度封王，相信此紀錄都頗難被打破。

另一邊廂，馬王「嘉應高昇」一再輕鬆地刷新自己的最佳時間，今日再遇老對手，迎來二十連勝高唱入雲；好多馬迷朋友話今日六環彩無咗「嘉應高昇」行單支，變得更難。而是日尾兩場之緊湊，即使只係度「五環彩」都帶點難度。反之，同樣有多寶的三T及第二口孖Ｔ，亦夾雜着主席短途獎，似乎範圍有限，好似有得諗，大家不妨動動腦筋。

講到第十場之勻循，當中三駒出自542場次，該組已有三匹賽駒交出兩冠一亞，除滲出強組味道外，剛周三大戶對出自該組的「豐辰」、「奔放」及「包裝戰仕」抱有信心，似乎都露出一點端倪。

而在542有份跑的「劍飛聲」，尾八百米所締段速比季內回勇的「發財先鋒」更快，今日列陣第二場已有可捧之道。 再看464場次，「劍飛聲」跑田草千六於不利後追的情況下有追勢，尾兩段時間比之後贏馬的「紫荊拼搏」稍慢而已，足見確具實力；今日降至四班列陣，縱檔差都要先跟一注。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 WP 2

第三場 Q/QP 6 膽拖 1 5 9 13

第四場 QP 13 膽拖 3 5 10 12

混合過關三串七 共134注

