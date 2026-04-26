廖事如神│「安都」多變有實力

冠軍賽馬日到來，意味馬季進入倒數階段。今屆三場大賽均強手雲集。常聽到有人認為香港賽馬仍靠「浪漫勇士」等年長馬撐起半邊天，今天正是測試後起之秀的良機，希望各方人馬可以合演精彩賽事。

第一場四班千二米。「賢者威楓」上季初落地已於試閘時展現上佳速度，但可能年紀較輕致陣上未懂留放，兼晨課常見口勁較急，不易放鬆。今季循序漸進，數度展現良好追勢，上仗轉跑田草際遇不佳，遇慢步速全程留後，末段雖追回甚多但為時已晚。惟今仗回師田草對手轉弱，有望出頭。自購馬「開心孖寶」暫未算突出，但漸見進步。近來體重上升且愈見肌肉結實，再戰田草望有進步。「星運少爵」踏入中年，戰鬥力略有減退，故季內數度遘理想形勢亦近而未勝，但結合級數及本場形勢，仍要納入配腳範圍。「包裝天王」款頭不俗，轉倉後試閘表現有進，易廄初出打皇牌縮程重配潘頓，必定拼個明白。

第十場三班千六米，初步看來快馬欠奉，排外檔馬走外疊亦未必影響爭勝。「安都」今季已於同程兩捷並征服三班，上仗無奈於內疊嚴重受困，基本上全無機會角逐，今仗排八檔應可守有遮擋外疊生位，以其多變跑法，無論跟前或稍留均具相當威脅。「一生好彩」今季大爆發豪取四W，更曾進軍經典盃，惟難度甚高落第可理解，上仗大幅縮程致表現走樣亦情有可原，今仗重返千六絕對可爭三甲。「火悟空」今季落四班那仗姿態驚人，其後重返三班兩戰無表現，是次初戴眼罩，或可以更主動跑法應戰。「黃金騎士」打疊兩捷後，進步一日千里。

廖浩賢精選

第一場 11 賢者威楓 2 開心孖寶

5 星運少爵 13 包裝天王

第十場 3 安都 1 一生好彩

8 火悟空 9 黃金騎士