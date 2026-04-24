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甜甜小記│曾炳威生日禮物「非凡」

名家專欄
更新時間：14:45 2026-04-24 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-24 HKT

周日是「威力」系主理人曾炳威的生日，適逢一年一度的冠軍賽馬日，對於熱愛賽馬的他來說，最佳慶祝節目自然是與家人一同入馬場觀賞賽事。今戰曾炳威名下的兩匹「威力」系馬齊出賽，若然能贏馬賀壽，就更加錦上添花。

曾炳威是圈中資深馬主，其四位子女曾向欣、曾向勤、曾向東和曾向得，以及其弟曾炳城均為馬主。曾氏一家現時旗下馬匹包括「威力」系、「運來」系、「勤德」系及「欣賞」系等多駒，大力支持香港賽馬。周日曾炳威個人名下的「威力非凡」和「威力飛騰」，分別出戰第二場及第六場，前駒由賀賢訓練，今戰交潘明輝策騎；後駒則由本地練馬師蘇偉賢訓練，今仗由鍾易禮主轡。

上周曾炳威與潘明輝一同前往賀賢馬房，探望「威力非凡」；當日他餵愛駒食青草及紅蘿蔔，替其打氣。曾炳威家族與賀賢合作多年，其中「勤德兼備」和「威力奔騰」在練者悉心訓練下，合共取得十多場頭馬，成績優秀。

日前賀賢和潘明輝兩師徒也很有心，特意相約曾炳威食飯，為對方慶祝生日；若然今仗「威力非凡」能在曾炳威壽辰打開在港勝門，應是其最佳生日禮物，相信騎練必會拼盡求功。

陳嘉甜
 

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