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文傑訪問│嘉應浪勇斯成大業

名家專欄
更新時間：20:45 2026-04-23 HKT
發佈時間：20:45 2026-04-23 HKT

馬會昨晨在沙田馬場馬匹亮相圈，為周日冠軍賽馬日的三場國際一級賽舉行排位抽籤，馬會高層及贊助商代表，以及本地及海外參賽馬的騎練、馬主或代表均有出席，場面熱鬧。今屆賽事幾匹港隊主力，「嘉應高昇」和「浪漫勇士」等均抽得好檔，進一步提升贏面。

馬王「嘉應高昇」周日將列陣主席短途獎，進軍二十連捷，抽到三檔起步是如虎添翼。希斯說：「『嘉應高昇』的操練表現堪稱完美，上周四作賽前最後一課主要操練，之後在周二操練時特別牠戴耳塞，希望會更放鬆，但牠仍以快時間完成。另外，馬兒食料正常，體重亦合，我對牠再捷是充滿信心。馬匹近兩戰均刷新場地時間贏馬，即使我十分尊重『驕陽明駒』和『里見夢境』等對手，但倘若『嘉應高昇』發揮如常而落敗，我會十分失望。」

另一方面，前馬王「浪漫勇士」將力爭第四度勝出女皇盃，抽得五檔是近年熱門贏馬檔位，二〇年冠軍「時時精綵」和二一年冠軍「唯獨愛你」均是在五檔起步。沈集成分析：「今屆女皇盃不但強手林立，更可能是近十多年來最高水準的一屆，海外馬均屬能征慣戰之輩，不過我亦期待『浪漫勇士』能交出好表現。狀態方面，『浪漫勇士』曾由布文代操及試

至於第七場冠軍一哩賽，廖康銘麾下的「祝願」和「白鷺金剛」分別抽十檔和五檔，練者對兩駒排位都滿意，並指出牠們狀態甚勇，而且配上兩大高手布文和麥道朗主轡。廖康銘指目前要研究最合適的戰略，務求令兩駒都發揮出最佳水準爭功。

特約記者：文傑

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