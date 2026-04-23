甜甜小記│蔡詠贊愛享眾樂樂

早前小記邀請「風火輪」、「哪吒」、「友瑩仁」及「揀馬之皇」的馬主團體成員蔡詠贊受訪，分享其愛駒名字由來及與賀賢的合作點滴；今期他則會暢談其養馬緣起及分享養馬之樂。

現時香港的馬匹擁有權分為三類，分別是個人馬主、合夥馬主和團體馬主。馬會成立競駿會，提供了一個理想平台，讓熱愛賽馬運動的蔡詠贊成為馬會會員，躋身馬主行列。所謂「獨樂樂，不如眾樂樂」，蔡詠贊正正喜歡與一班好友熱熱鬧鬧，一同分享養馬的喜悅之餘，還可以共同分攤養馬成本。

蔡詠贊於2014年起開始在港養馬，首匹愛駒是會心微笑團體馬「友瑩養」，此團體養過「無心睡眠」、「為您鍾情」及「熱辣辣」等多駒。蔡詠贊說：「十多年前，當我仍在競駿會時認識了楊毅，當時他建議一起養團體馬。其實我讀小學時，已經對賽馬有興趣，所以加入競駿會。」

目前蔡詠贊養有的「風火輪」、「哪吒」、「友瑩仁」及「揀馬之皇」，各駒都是團體馬，他和劉學倫、胡澤文及楊毅等好友分別都有養馬。賽馬除屬一項緊張刺激的運動外，亦是上乘社交活動；通過賽馬，蔡詠贊在馬場上贏得很多友誼。蔡詠贊說：「我養馬向來都是以團體馬為主，每次馬匹出賽，各成員都會見面、暢談馬事，亦可以多養幾匹馬，分散風險，資金調配上比較充裕。若然遇到優質的PP（自購馬）時，可以適時購入，因為有更多人分擔高昂的養馬成本；如果馬兒成就卓越的話，還可以共同分享豐碩成果。至於以個人名義養馬，風險相對大一點，一旦馬匹表現不理想，便要獨力承擔。」

在蔡詠贊的養馬過程中，最難忘是「哪吒」及「風火輪」一對賀廄馬於三月十五日雙雙在泥地建功。蔡詠贊說：「『哪吒』和『風火輪』在同一日出賽，而且雙雙獲勝，我和親友及團體成員一日內拉兩次頭馬，真的十分興奮；因每場頭馬都得來不易，教我倍感珍惜及回味。」

馬主蔡詠贊（右五抱BB女者）在港首匹馬「友瑩養」。

陳嘉甜