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馬觀微全日心水│希斯「銳目」睇得準

名家專欄
更新時間：01:00 2026-04-22 HKT
發佈時間：01:00 2026-04-22 HKT

大衛希斯馬房的紐西蘭自購新馬「銳目」，季內已有好表現。今仗列陣第四場谷草千二米，排二檔，有望在潘頓胯下敲響勝利之門。

「銳目」在十二月七日首次登場角逐四班田草千二米，即能上名，展示出良好的短途速度。十二月尾再臨同程，在飛快步速下望空前置，處境惡劣之下，才僅失三甲一席。

一月中，「銳目」第三次跑田草千二米，戰鬥力更見提升，只是不敵「冷娃」及「線路英雄」這兩匹其後均能在三班同程交出頭馬的強手而已。二月中捲土重來，可惜轉首彎時走三、四疊望空，耗力過多過早，導致末段未能以勁勢衝刺。

上仗小休後復出，「銳目」沿途走來前後兼備，終點線上只是僅負頭位，鋒芒再露。賽後操練加強，今仗移師賽事水平稍遜的谷草跑千二米，乃有備而來，此駒曾在谷草試閘，走勢佳，今仗更抽得有利檔位，將能大派用場。

馬觀微

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