卡爾心水│「友贏威馳」信自己

有時你唔去收風，但風都會自動跑入耳仔。從面相學睇，所謂「耳仔兜風、信息流通」。卡爾缺乏呢個先天優勢，幸好對人真誠，人人好評，耳仔即使唔兜風，朋友都喜歡務實交流。

馬場成日貼士滿天飛，其實都唔係傳聞，確實賽日試過九萬幾個朋友討論馬匹，經卡爾精密嘅左腦分析，發覺一場十四隻馬，全部都有人貼。印證一個道理，大家都鍥而不捨地刨馬，搵一大堆理由支持自己嘅心水，但真係要中冷馬，可能只有一個原因，就係好彩！

卡爾以往有睇相，偏財唔係特別旺，但唔緊要，勤力刨，刨到隻馬，落一注務實嘅金額，學賭神咁轉下戒指食塊朱古力悶悶地咁贏。

呢個賽日，採用被稱為「魔鬼B」嘅跑道作賽。第八場賽事有近績嘅馬唔多，所以敲一敲質新兼增程嘅「友贏威馳 」。呢匹馬初出爆冷入位，再出所負不遠，既然近況銳，今舖又有雷神。縱使呢場賽前留言滿天飛，但都要敲呢匹「友贏威馳 」；配腳難攻擊「祥勝將軍」，乖乖地拖埋。

第四場：6鋭目、9驕陽雄心、3幸運愉快

第八場：5友贏威馳、11祥勝將軍、1奔放