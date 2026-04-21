Ian心水│「寶成智星」準備就緒

第三場「寶成智星」今季八戰雖不入前四，但整體演出卻不太差；今仗負磅最輕，加上排位不俗，配備亦有變動，若能把握起步，沿途以較慢步速領放或跟前，應會頗為好跑，值得看高一線。對手方面，「康昌之星」今季曾擊敗「頌星」與「加州星皓」打開勝門，可惜其後屢因際遇欠佳而落敗；今仗續配艾兆禮，同場對手非強，應可構成威脅。此外，「得意佳作」今季九戰全敗，但評分減至四十八分，較最近贏馬還低十分，可作三重彩配腳。

第九場「好好戀愛」在331場次跑谷草一千，能後上擊敗「精彩福星」與「馬力」，實力可見一斑；最近試閘走勢一氣呵成，今仗改配莫雷拉，相信有助發揮，可望重返勝門。對手方面，「粵港資駒」上仗僅不敵最近連捷的「好節拍」，表現甚佳；今仗改配艾兆禮仍具威力，別因潘頓改策「志滿同行」而掉以輕心。此外，「志滿同行」上仗憑凌厲後勁制勝，不少蹄下敗將再出都有佳績，今仗排位佳，仍具勝望。

第三場：12寶成智星、4康昌之星、7得意佳作

第九場：3好好戀愛、6粵港資駒、1志滿同行