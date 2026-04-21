Dickson心水│「幸運愉快」贏馬無壓力
更新時間：18:38 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:38 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:38 2026-04-21 HKT
今個馬季變化多多，先有董明朗、潘大衛離開，繼而袁幸堯與莫雷拉加入，這期賽事又有布浩榮在港初試啼聲，觀賞價值確是一流，但變數增多了，投注自然沒那麼容易。
第四場四班1200米，罕有地睇中後備補上的「幸運愉快」，主要因為牠前仗贏馬一役，對手再出多有表現，如「你知我得」隔仗補中、「星運少爵」接着兩仗獲亞季各一，即使輸四個馬位的「爆竹」隔仗亦入三甲，「幸運愉快」輕鬆彈甩牠們獲勝，無理由加分後會有壓力。上仗再戰勝途，於不利追趕的模式仍得第四，這次有權再勝。
第九場三班1200米，「包裝明將」前仗獲季軍的525場次是強組，「一世美麗」、「千帆駒」和「嘉應勇將」隨後都有好表現。「包裝明將」今次雖然初跑谷草，但前置馬負輕磅排一檔，條件利好。
第四場：3幸運愉快
第九場：12包裝明將
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