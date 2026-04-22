亨利拆局│練馬師王吼方嘉柏

莫雷拉回歸以來，其胯下馬匹多數在隔晚已備受追捧，尤其是4月8日首回合谷戰，雷神坐騎隻隻是熱門，可謂蔚為奇觀！直至上期沙田賽事，馬迷終於回復冷靜，雷神埋單交出一贏三位，各駒賠率都算正常。

回說今期谷戰，方嘉柏出馬八匹俱由雷神操刀，隔晚未見瘋狂票數，即使熱門如「朗日雪峰」、「富心星」「友贏威馳」，賠率尚算有肉食，值得投注過關以小博大，或可選擇投注方嘉柏練馬師王，勝在唔怕捉錯路，博佢全晚連場出擊。

重點爭分馬方面，「朗日雪峰」是北半球馬，上季由三月開始冒勇，作戰狀態可維持至季尾；大前仗佢贏馬也適逢是三月，上仗轉戰盲門泥地也入位，今次回師勝途更添把握。「富心星」近兩仗贏馬俱是擺前順放，但上仗步速飛快仍貫注到尾，四歲馬顯然大熟大勇，料會用盡一時。「友贏威馳」大前仗入Q靠賺形勢，但隨後兩戰都接近，則反映本身也有進步，尤其今仗強配雷神，更添贏馬機會。

目標：方嘉柏

賠率：2.5

全日惡馬 第二場：朗日雪峰

練馬師王最佳投注時機：第二場前