波仔至醒靈活玩│「包裝明將」賽績可信

第九場新勝的「志滿同行」上仗贏馬段速水準不俗，此駒擁季內田草千二曾跟強手對壘的賽績，所以面對較弱的谷草對手有優勢，但今趟一下子多負十磅上陣，或許都會帶來一點考驗。因此，今場向同樣擁有田草千二甚至千四米入位賽績的「包裝明將」埋手。

「包裝明將」於463場次沿途居前競跑，雖然早段唔算太快，但最終前五名馬匹中，有四匹屬後上賽駒；再看同場前置落敗的「天天耍樂」及「大愛無疆」，之後都可提升名次跑入三甲，足見「包裝明將」一席反趨勢的季軍表現不俗。

再看525場次，「包裝明將」初跑千四可跟同程實力指標「一世美麗」及「千帆駒」纏鬥到終點，論實力在三班必具周旋之力；再者，同在該役跟前落敗的「嘉應勇將」，上周轉戰谷草已贏同班同程，也是一項實力證明。

上仗「包裝明將」守好位下雖表現平平，但一來當日直路內欄路段一般，而且在前偏快後快的段速下，三甲馬在彎位已衝順晒，此馬欠缺起動下更加難追，可說敗不足據。觀乎今場前領馬並不多，金誠手執「包裝明將」這匹姚廄實力坐騎，相信必會抖擻精神爭取頭馬。

波仔靈活玩過關提供：

第二場 Q/QP 8 膽拖 6 7 9

第四場 QP 1 3 6 複式

第九場 Q/QP 12 膽拖 1 3 9

混合過關三串七 共195注