甜甜小記│朱迪儀為「多利神駒」打氣
更新時間：14:45 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-21 HKT
明晚出戰第三場四班一哩的「多利神駒」，上場爭同程跑第三，可見這匹七歲馬戰鬥力仍旺盛。小記訪問「多利」系馬主成員朱迪儀，她目前除了以個人名義養有「鸚姿威鵡」外，還有團體馬「多利神駒」、「大回報」及「多利旺駒」。
朱迪儀說：「日前我去了蘇偉賢馬房，探望『多利神駒』，Chris哥（蘇偉賢）保養該駒得宜，馬兒的磅位維持，狀態具作戰水準。『多利神駒』的馬伕更十分愛錫該駒，我想藉此機會多謝Chris哥和其馬房團隊對該駒的悉心照料。『多利神駒』很有靈性，每次我都在跑馬地近救護站對開的位置叫牠，牠會識得望著我，今場賽前我也會在該位等牠，和牠打打氣。」
陳嘉甜
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