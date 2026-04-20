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甜甜小記│「魅力知福」接棒出擊

名家專欄
更新時間：17:54 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:54 2026-04-20 HKT

剛周日沙田賽事，蔡約翰和田泰安攜手替馬主鄧偉彬一家勝出「魅力星」及「德心知遇」，鄧氏一日之內兩拉頭馬。賽後小記訪問「德心知遇」馬主鄧詠琪，她表示兩姊妹同日贏馬別具意義，亦是自己一家人首次同日起孖，所以特別開心；希望她和家人的旗下馬均健健康康，可以開心地競賽。

鄧家馬運正旺，周三晚谷草夜賽，鄧氏家族又有派馬出賽，或能把好運延續；鄧詠琪弟弟鄧子豐名下的「魅力知福」，將出爭第二場五班一哩，雖然之前在港十三戰未嘗一勝，但曾獲一亞兩季，足見具一定戰鬥力；再看剛周日取得在港第二捷的「魅力星」，降至五班後贏馬開竅，說不定「魅力知福」也可照辦煮碗。

日前小記訪問鄧詠琪，她說：「蔡約翰發現『魅力知福』體質比較薄弱，要隔一段時間養精蓄銳跑比較理想；我們相信此馬有能力，希望牠今次隔逾兩星期上陣可回復足夠體力，陣上能有進步表現。」

陳嘉甜

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